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Эколог напомнил, что в России тоже проводят заплывы в «неидеальных» реках

Эколог Каюмов заявил, что не видит ничего плохого в проведении заплывов в Сене

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Gonzalo Fuentes/Reuters

В России проводятся заплывы в реках, качество воды которых «далеко от идеального», поэтому ничего плохого в организации соревнований в парижской Сене нет. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель совета экоцентра «Дронт», эколог Асхат Каюмов.

«Ничего плохого в заплыве в Сене не вижу. Вот только что правительство Нижегородской области проводило заплыв в Волге, например, хотя качество воды в Волге очень далеко от идеального, и существует даже государственная программа «Оздоровление Волги». Естественно, что при этом качество воды в водном объекте должно позволять такое мероприятие», — сказал он.

Каюмов уточнил, как только в Сене зафиксировали превышения по коли-индексу, там запретили использование реки для плавания. Он отметил, что кишечные палочки сами по себе не опасны для людей. При этом повышенный коли-индекс свидетельствует о наличии в воде болезнетворных организмов.

«Насколько я понимаю, как только в Сене зафиксировали превышения по коли-индексу, там запретили использование реки для плавания. Сами по себе кишечные палочки (большинство штаммов) не опасны, они постоянно присутствуют в кишечном тракте у людей. Но они являются датчиком и свидетельствуют о фекальном загрязнении. А значит, могут быть и другие болезнетворные организмы, которые могут привести к заболеваниям. Поэтому в такой воде заплыв может нанести вред здоровью», — добавил он.

28 и 29  июля организаторы Олимпийских игр в  Париже  отменили  тренировочные заплывы триатлонистов в  реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей. При  этом организаторы были уверены, что к старту соревнований качество воды вернется к норме.

30 июля стало известно, что соревнования по  триатлону, которые должны были пройти в  этот день, перенесены на  сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon)  сообщил, что состязание пройдет 31  июля в  полном объеме. Уже известны результаты и  женского, и  мужского  триатлона.

Мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что у  французских властей не было запасного плана по  проведению олимпийских соревнований по  триатлону и плаванию в  открытой воде, кроме как на  реке Сена.

Ранее триатлонистка Мария Шорец заявила, что участникам Олимпийских игр в Париже не будет мешать грязная вода в реке Сене.

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