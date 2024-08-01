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Миранчук стал самым дорогим футболистом в истории МЛС

Новичок «Атланты» россиянин Миранчук стал самым дорогим игроком в истории лиги

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miranchuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новичок американского клуба «Атланты Юнайтед» россиянин Алексей Миранчук стал самым дорогим футболистом в чемпионате страны.

Команда из США заплатила за полузащитника €16,3 млн, согласно сообщению журналиста Фабрицио Романо. До этого рекорд принадлежал футболисту Тиаго Альмаде из Аргентины, за которого было заплачено €16 млн. Таким образом, за переход российского футболиста заплатили больше, чем в свое время за аргентинца Лионеля Месси, англичан Дэвида Бекхэма и Уэйна Руни и француза Тьерри Анри. Все они присоединились к лиге в статусе свободных агентов.

«Атланта Юнайтед» объявила о трансфере российского игрока 30 июля.

Миранчук выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее экс-футболист назвал переход Миранчука в «Атланту» супертрансфером.

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Футбол. Чемпионат Италии
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