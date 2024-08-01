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Губерниев поздравил пловчиху Кирпичникову с серебряной медалью ОИ

Спортивный журналист Губерниев поздравил пловчиху Кирпичникову с серебром ОИ

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российскую пловчиху Анастасию Кирпичникову, выступающую за Францию, с серебряной медалью Олимпиады-2024. Она стала второй на дистанции 1500 м вольным стилем. Комментатор заявил об этом в своем Telegram-канале.

«Пловчиха Настя Кирпичникова — серебряный призер Олимпийских игр!!! Пусть и за Францию!!! Молодец!!! Умница!!! Рад за Настю!!!» — написал Губерниев.

24-летнюю россиянку смогла опередить только американка Кэйти Ледеки, которая установила новый олимпийский рекорд.

Кирпичникова выступала за сборную России до 2023 года. Она пять раз побеждала на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее россиянка Евгения Чикунова не удивилась появлению национального флага в трансляции Олимпиады.

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