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Россиянин Ильюченко оформил дубль в ворота «Тоттенхэма»

Российский игрок «Сеула» Ильюченко оформил дубль в игре с «Тоттенхэмом»

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stas_iljutcenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский нападающий Станислав Ильюченко, выступающий за южнокорейский клуб «Сеул», оформил дубль в товарищеском матче против лондонского «Тоттенхэма». Он забил на 52-й и 54-й минутах. Сборная звезд чемпионата Южной Кореи уступила английскому клубу со счетом 3:4.

Помимо Ильюченко, также в этой встрече два гола забил корейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Ильюченко выступает за «Сеул» с июля 2022 года. В текущем сезоне форвард провел 24 матча в чемпионате Кореи, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

До перехода в «Сеул», 33-летний нападающий выступал в составе корейских клубов «Пхохан Стилерс» и «Чонбук», а также немецких команд «Дуйсбург» и «Оснабрюк». В составе «Чонбука» Ильюченко стал чемпионом Кореи в сезоне-2021, а также обладателем Кубка Кореи в сезоне-2021/22.

3 апреля 2024 года в матче чемпионата против «Кимчхон Санму» (5:1) забил два гола и отдал две голевые передачи.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в €1,6 млн.

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