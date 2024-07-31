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Экс-футболист назвал переход Миранчука в «Атланту» супертрансфером

Экс-футболист Корнеев назвал супертрансфером переход Миранчука в «Атланту»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высоко оценил переход полузащитника сборной России Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед». Его слова приводит «Чемпионат».

«Оцениваю переход Алексея Миранчука в «Атланту», как супертрансфер. Это клуб, который не только заплатил максимум за футболиста, но и будет рассчитывать на него в качестве основного игрока. Ничего кроме позитива не вижу в этом трансфере. Браво!» — заявил экс-игрок.

«Атланта Юнайтед» объявила о трансфере российского игрока 30 июля.

Миранчук выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее «Аталанта» тепло попрощалась с Алексеем Миранчуком.

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