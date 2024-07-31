Минспорта потребовал объяснений от Винер по поводу инцидента на Играх БРИКС

Министр спорта России Михаил Дегтярев потребовал объяснений от главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер. По его словам, было получено письмо от главного судьи соревнований Игр БРИКС Айсель Гасановой с отчетом о ситуации, произошедшей на турнире в Казани. Текст сообщения опубликован в Telegram-канале «Кремлевский мамковед».

Гасанова обратила внимание на работу судей. По ее мнению, оценки, которые они выставляли спортсменкам, необъективными — более высокие баллы получали члены сборной России, выступавшие за команду ВФХГ, а результаты их конкуренток были неоправданно занижены.

«Сложившаяся ситуация может указывать на предвзятое отношение ряда судей к выступающим гимнасткам и, возможно, о наличии заранее согласованных действий некоторых судей еще до начала соревнований», — отметила главный судья соревнований.

Гасанова также рассказала об инциденте с участием Винер, произошедшем в момент просмотра судьями видеоповтора.

«К главному судейскому столу подошла главный тренер сборной команды России И.А.Винер. Она поинтересовалась оценкой своей гимнастки и высказала главному судье обращение, которое могло показаться некорректным: «Девочка, если вас пригласила «Небесная грация», это не значит, что вы все должны сделать для них» — говорится в письме.

В своем обращении Дегтярев напомнил Винер об ответственности федерации за работу судей.

Ранее Винер назвала свою возможную преемницу.