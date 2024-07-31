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Сафиуллин рассказал об отличиях Олимпийского турнира от других

Российский теннисист Сафиуллин оценил атмосферу Олимпийского турнира

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Global Look Press

Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал об атмосфере турнира на Олимпиаде — 2024. Ему понравилось выступать на Играх, передает слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

«Я никогда не играл на Олимпиаде, это мой первый опыт. Мне понравилось», — заявил Сафиуллин.

Также спортсмен рассказал, чем отличается этот турнир от остальных.

«В деревне ты чувствуешь дух Олимпиады: люди из разных видов спорта бегают, катаются на велосипедах. Сегодня люди тренировали спортивную ходьбу. Но на кортах не сказал бы, что дух чувствуется. Единственное отличие, теннисисты в формах с флагами», — добавил теннисист.

Сафиуллин завершил свое выступление на Играх-2024, уступив испанцу Карлосу Алькарасу в одиночном разряде. В парных соревнованиях в паре с Даниилом Медведевым он проиграл немцам Кевину Кравицу и Тиму Пютцу.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее в трансляции на Олимпиаде показали российский флаг.

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