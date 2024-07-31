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Гендиректор Adidas извинился за скандальную рекламу с участием Беллы Хадид

Гендиректор Adidas Гульден извинился за рекламу с участием Беллы Хадид

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Adidas

Генеральный директор Adidas AG Бьорн Гульден принес свои извинения за скандальную рекламу кроссовок с участием американской модели с палестинскими корнями Беллы Хадид. Об этом пишет Bloomberg.

«Генеральный директор Adidas извиняется за рекламную кампанию с участием Беллы Хадид», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Adidas AG совершила ошибку в своей рекламной кампании кроссовок SL 72 с участием Беллы Хадид и пересматривает свои действия, чтобы избежать повторения подобного.

19 июля Adidas приносил извинения за рекламу кроссовок с палестинской моделью Беллой Хадид. Бренд выпустил обувь в честь Олимпиады 1972 года в Мюнхене. В тот год в Германии произошел теракт на фоне израильско-палестинского конфликта.

До этого сообщалось, что супермодель Белла Хадид впервые замечена на публике после скандала с брендом Adidas. 29 июля Беллу Хадид подловили папарацци, когда она выходила из пиццерии в Техасе.

Ранее Рудковская заявила, что бренд Adidas использовал Беллу Хадид для скандала.

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