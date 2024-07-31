Хоккеист Кузнецов подписал контракт со СКА

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с двукратным чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли россиянином Евгением Кузнецовым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

32-летний российский хоккеист подписал контракт с новым клубом на четыре сезона.

8 марта команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач.

В плей-офф НХЛ «Каролина» добралась до полуфинала Восточной конференции, где сразилась с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Рейнджерс» вели в серии со счетом 3-0, затем проиграли два матча подряд, но смогли победить в шестой встрече, отыгравшись с 1:3 по ходу матча, и закрыть противостояние. Кузнецов в этом противостоянии сумел дважды поразить ворота соперника.

Ранее Кузнецову предрекли выступление лишь за одну команду в КХЛ.