Канадского триатлониста Тайлера Миславчука вырвало после пересечения финишной черты в заплыве на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Это случилось по причине плохого качества воды в реке Сене, сообщает Mirror.

Спортсмен финишировал на девятом месте, однако на финише он, в отличие от других спортсменов, пытавшихся отдышаться после тяжелой гонки, был замечен за рвотой. Эта сцена была запечатлена множеством телекамер. Победу в соревнованиях по триатлону одержал представитель сборной Великобритании Алекс Йи.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее глава IBA Кремлев назвал содомией Олимпиаду — 2024.