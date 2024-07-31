Семь игроков «Динамо» не смогут сыграть в матче Кубка России со «Спартаком»

Член совета директоров клуба «Динамо» (Москва) Сергей Степашин рассказал, что семь игроков основного состава не смогут сыграть против «Спартака» в Кубке России. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Будет хорошая игра, равная. Я, конечно, за «Динамо» буду болеть. К сожалению, семь основных игроков играть не будут. Зато Фомин выйдет, может быть, Чавес появится во втором тайме. Но это футбол», — заявил Степашин.

31 июля на стадионе «Лукойл Арена» состоится матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

После первых двух туров «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В первых двух матчах команда одержала победы над «Локомотивом» и «Факелом» с одинаковым счетом 3:1. В следующем туре динамовцы сыграют в гостях сыграет с «Акроном», игра состоится 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

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