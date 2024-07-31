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Глава IBA Кремлев назвал содомией Олимпиаду-2024

Президент IBA Кремлев раскритиковал президента МОК Баха и организацию ОИ

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tina_kandelaki/Global Look Press

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) россиянин Умар Кремлёв назвал содомией Олимпийские игры — 2024 и раскритиковал организацию соревнований. Об этом он заявил в своих социальных сетях.

«Олимпийские игры 2024 — это прямая содомия и уничтожение традиционных ценностей во всем мире, и ответственным за это является Томас Бах», — написал Кремлев.

Также глава организации заявил, что стоит заменить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Нужно срочно спасать олимпийскую семью от Томаса Баха. Он стал настоящим изгоем общества. А те, кто его поддерживают,— настоящие бараны, у которых отсутствуют человеческие ценности. Международная ассоциация дружбы, проводящая чистые и открытые соревнования «Всемирные игры дружбы», показывает правильный пример всему спортивному сообществу. Только вместе мы сможем избавить спортивное олимпийское движение от нечисти и таких чертей, как Бах и его команда!» — добавил Кремлев.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в трансляции на Олимпиаде показали российский флаг.

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