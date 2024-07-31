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Футбольный фанат получил штраф за демонстрацию нацистской символики

Футбольного фаната оштрафовали за шарф с нацистской символикой

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Shutterstock

Московского футбольного фаната оштрафовали на одну тысячу рублей из-за шарфа, на котором была изображена нацистская символика. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, Константин К. 20 июля пришел на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и воронежским «Факелом», который проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. На рамках досмотра стадиона полиция обнаружила у мужчины шарф с изображением символа гитлеровских подразделений СС «Мертвая голова». На фаната составили административный протокол за демонстрацию нацизма.

31 июля состоялся суд по этому делу, на который мужчина не явился. Его признали виновным и обязали выплатить штраф.

Матч между «Динамо» и «Факелом» завершился со счетом 3:1 в пользу московского клуба. Счет в матче открыл Иван Лепский на 3-й минуте игры, следом на 21-й минуте отличился Муми Нгамалё, а через семь минут ворота воронежской команды поразил Ярослав Гладышев. Две голевые передачи отдал Бителло, который ассистировал Лепскому и Гладышеву. Единственный гол «Факела» оформил Евгений Марков на 74-й минуте.

При этом «Динамо» играло в меньшинстве с конца первого тайма — на 39-й минуте прямую красную карточку за грубую игру получил Даниил Фомин. На 90+6-й минуте игры составы оказались равными, вторую желтую получил Сергей Брызгалов.

Ранее была названа команда, удивившая на старте РПЛ.

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