Усик пообещал украинским боксерам призовые за медали на Олимпиаде

Непобежденный украинский боксер Александр Усик вознаградит боксеров из Украины, которые выиграют медали турнире на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом изданию Reuters рассказал тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский.

«Сказал, что если они завоюют медали, то он лично выплатит им призовые. Из своего кармана. Он пообещал деньги за бронзу, серебро и золото. Сказал, что за первое место даст $80 тысяч, за второе – $70 тысяч. А за бронзу он подарит $50 тысяч», — поделился специалист.

Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 10 августа 2024 года. Будут разыграны 13 комплектов наград — семь у мужчин и шесть у женщин.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Всего в Играх в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов. Часть из них уже завершила выступление в Париже — пловец Евгений Сомов, теннисисты Екатерина Александрова, Елена Веснина и Павел Котов, а также велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица.

Ранее спортсмены из КНДР и Южной Кореи сделали совместную фотографию на Играх.