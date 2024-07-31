Американский триатлонист не мыл руки после туалета ради заплыва по Сене

Американский триатлонист Сет Райдер перестал мыть руки после туалета, чтобы выработать иммунитет к кишечной палочке перед заплывом в Сене на Олимпиаде в Париже. Об этом пишет The Sun.

«Я просто пытаюсь повысить свой порог заражения кишечной палочкой, подвергая себя воздействию ее небольшого количества в повседневной жизни. Всего лишь выполняйте ежедневные мелочи — например, не мойте руки после посещения туалета и тому подобное», — заявил он.

Мужской триатлон уже завершился.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее олимпийская чемпионка высмеяла воду в Сене картинкой с Голлумом.