Медведев назвал странным расписание на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев, который во втором круге летних Олимпийских игр — 2024 одолел представителя Австрии Себастьяна Офнера, заявил о странном расписании на турнире. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Слава богу, что не в полночь закончил, спать получится лечь не раньше двух часов ночи, а играть завтра придется рано — третьим заходом. У ATP бывает странное расписание, но в основном они стараются подстраиваться под игроков, а у ITF странное расписание», — заявил Медведев.

Игра началась около 21:30 по местному времени. Встреча, которая продлилась всего 1 час 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:2.

За выход в четвертьфинал олимпийского турнира Медведев сразится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Матч состоится 31 июля.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвуют 15 спортсменов из России.

Ранее Медведев пожаловался на жаркую погоду во время матча на Олимпиаде.