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Семин сравнил перешедшего в США Миранчука с российскими хоккеистами

Семин пожелал успехов Алексею Миранчуку в США, отметив, что он нужен «Атланте»

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин, говоря о переходе российского футболиста Алексея Миранчука в американскую «Атланту Юнайтед», назвал чемпионат МЛС хорошей лигой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В американской лиге играют многие российские хоккеисты. Например, наш знаменитый Овечкин. Поэтому желаю Алексею добиться таких же успехов, как у наших хоккеистов. На мой взгляд, переход — новый стимул. Тем более его хотел приобрести главный тренер. Значит, следил за ним, и он нужен команде, а для Леши — это главный фактор», — заявил Семин.

«Атланта Юнайтед» объявила о трансфере российского игрока 30 июля.

Миранчук выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году. Алексей не покидал клуб до своего перехода в «Аталанту».

Ранее была названа причина переезда Миранчука в США.

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