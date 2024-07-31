Сулейман Керимов согласился выделить махачкалинскому «Динамо» €1 млн

Руководство махачкалинского «Динамо» обратилось к предпринимателю и бывшему владельцу «Анжи» Сулейману Керимову с просьбой спонсорских вливаний для укрепления команды, на что Керимов ответил согласием. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации Карпова, Керимов намерен выделить махачкалинскому клубу €1 млн.

«Так что скоро болельщикам махачкалинцев стоит ожидать крепких новичков для борьбы за сохранения в РПЛ», — указал Карпов.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В первом туре РПЛ махачкалинская команда сыграла вничью с подмосковными «Химками», которые также поднялись из Первой лиги по итогам сезона-2023/24. Встреча завершилась со счетом 1:1. Во втором туре «Динамо» также сыграло вничью — 0:0 с «Краснодаром».

В третьем туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Пари Нижним Новгородом». Игра пройдет 4 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» стартовал в Кубке России с разгромной победы.