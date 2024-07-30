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Сборная Украины по футболу вылетела с Олимпийских игр

Сборная Украины проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады — 2024

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Nir Elias/REUTERS

Национальная сборная Украины проиграла команде Аргентины в третьем круге группового этапа футбольного турнира летних Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Встреча, которая прошла в Лионе, завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинский футболистов. Счет в матче был открыт на 47-й минуте, отличился Тьяго Альмада. На 90+1-й минуте Клаудио Эчеверри установил окончательный счет.

Согласно правилам футбольного турнира на Олимпиаде, из группы выходят команды, занявшие первое и второе места соответственно. Сборная Аргентины за три матча набрала шесть очков и оказалась на втором месте. Украина имеет в активе три балла и третье место, соответственно, команда завершила выступление на Олимпиаде.

По ходу группового турнира украинские футболисты обыграли Марокко (2:1) и потерпели поражение в матче с Ираком (1:2). Аргентина уступила сборной Марокко (1:2) и победила Ирак (3:1).

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российских журналистов лишили национального статуса на Олимпиаде.

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