В ФТР оценили шансы Сафиуллина одолеть Алькараса на Олимпиаде

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы российского теннисиста Романа Сафиуллина одолеть представителя Испании Карлоса Алькарса в третьем круге одиночного разряда на летних Олимпийских играх — 2024. Его слова приводит «Советский спорт».

«Вчера в первом сете против Этчеверри он показывал, пожалуй, идеальный теннис. Подобного в его исполнении я не видел никогда. Если в таком духе он будет играть с Алькарасом, то испанцу придется непросто. Я вижу даже варианты, как Роман сможет выиграть», — заявил он.

Сафиуллин ранее одолел представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри. Встреча, которая продолжалась 1 час 49 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 7:6 (7:1). Алькарас во втором раунде обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора. Встреча, которая продлилась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 7:6 (7:3).

Сафиуллин и Алькарас проведут поединок третьего круга 31 июля. При этом точное время начала матча неизвестно.

Сафиуллин, как и другие российские спортсмены на Олимпиаде, выступает в нейтральном статусе.

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