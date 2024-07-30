Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФТР оценили шансы Сафиуллина одолеть Алькараса на Олимпиаде

Глава ФТР Тарпищев считает, что Сафиуллин может победить Алькараса на Олимпиаде

close
100%
Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы российского теннисиста Романа Сафиуллина одолеть представителя Испании Карлоса Алькарса в третьем круге одиночного разряда на летних Олимпийских играх — 2024. Его слова приводит «Советский спорт».

«Вчера в первом сете против Этчеверри он показывал, пожалуй, идеальный теннис. Подобного в его исполнении я не видел никогда. Если в таком духе он будет играть с Алькарасом, то испанцу придется непросто. Я вижу даже варианты, как Роман сможет выиграть», — заявил он.

Сафиуллин ранее одолел представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри. Встреча, которая продолжалась 1 час 49 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 7:6 (7:1). Алькарас во втором раунде обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора. Встреча, которая продлилась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 7:6 (7:3).

Сафиуллин и Алькарас проведут поединок третьего круга 31 июля. При этом точное время начала матча неизвестно.

Сафиуллин, как и другие российские спортсмены на Олимпиаде, выступает в нейтральном статусе.

Ранее МОК отказался вмешиваться в конфликт Палестины и Израиля.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами