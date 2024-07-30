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Сборная КНДР выиграла первую медаль на Олимпиаде

Сборная КНДР завоевала первую медаль на Олимпиаде в Париже

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REUTERS

Китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша завоевали золотые медали олимпийского турнира в Париже в настольном теннисе в миксте.

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REUTERS

В финале они обыграли представителей КНДР Ли Джон Сика и Ким Кым Ён со счетом 4:2 (11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8). Сборная КНДР выиграла первую медаль на Играх в Париже. При этом Игры-2020 в Токио северокорейские спортсмены пропустили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Бронза досталась атлетам из Южной Кореи — Лим Чжон Хуну и Син Ю Бин.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Играх в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали. В турнирах по настольному теннису российские атлеты участия не принимают.

Ранее вторая ракетка мира сенсационно проиграла на Олимпиаде.

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