«Мы поехали в Париж за позором»: чемпион Игр о российских атлетах на Олимпиаде

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что на российских атлетов, которые поехали на летние Олимпийские игры — 2024 в Париж, оказывается сильная психологическая нагрузка. Его слова приводит РИА Новости.

«Тренеры и федерации должны были соразмерять силы наших спортсменов. Мы поехали в Париж за позором и это подтверждается», — заявил Тихонов.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Всего в Играх в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов. Часть из них уже завершила выступление в Париже — пловец Евгений Сомов, теннисисты Екатерина Александрова, Елена Веснина и Павел Котов, а также велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица.

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