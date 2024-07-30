Экс-арбитр о «Факеле»: нельзя кататься на одном и том же велосипеде очень долго

Бывший футбольный арбитр, функционер Павел Стипиди поделился своим мнением о системе работы воронежского «Факела». Слова экс-арбитра приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нельзя кататься на одном и том же велосипеде очень долго. Система назначения тренеров, которая действует в «Факеле», пагубна для любого клуба. Читал высказывание гендиректора о том, что это у них системная работа. Ничего себе системная работа! Чуть ли не каждые полгода тренера меняют», — сказал Стипиди.

Также он высказался по поводу мастерства игроков воронежской команды.

«Футболисты в «Факеле» среднего уровня. В мастерстве они большинству команд лиги уступают, а могут добиваться результата только из-за большого желания», — добавил функционер.

В сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» не набрал ни одного очка в первых двух турах, уступив «Динамо» и «Акрону».

Ранее сообщалось, что марокканский футболист может перейти в московское «Динамо».