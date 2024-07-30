Актер, сыгравший голого синего бога на открытии Игр, извинился за свою роль

Актер Филипп Катерин принес извинения за свою роль на церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, он сыграл роль бога Диониса, будучи окрашенным в синий цвет и почти голым. Его слова приводит CNN.

«Если бы все были голые, то не было бы войн. Нож или пистолет негде спрятать. Голый мужчина безобиден. Плюс, на Олимпиада в древней Греции атлеты состязались голыми. Меня тоже воспитывали как христианина. И главное достоинство христианства — это прощение. Я извиняюсь, если мой внешний вид кого-то шокировал», — заявил он.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвуют 15 спортсменов из России.

Ранее в МОК восхитились «летящим» серфером.