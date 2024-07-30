Россиянки Андреева и Шнайдер вышли во второй круг Олимпиады

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В первом круге спортсменки обыграли теннисисток из Австралии Айлу Томлянович и Оливию Гадеки. Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 2:6, 10:6. Российский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трех заработанных (33%).

В следующем туре Андреева и Шнайдер сразятся с канадской парой Габриэла Дабровски / Лейла Фернандес.

И Андреева, и Шнайдер уже завершили выступление в одиночном разряде. Андреева проиграла также в миксте, она выступала с Даниилом Медведевым.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования будут идти до 11 августа.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Играх в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов, семеро — теннисисты.

Ранее в МОК восхитились «летящим» серфером.