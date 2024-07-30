Фернандес извинился перед партнерами по «Челси» после расистского скандала

Полузащитник английского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес присоединился к команде в США, где «синие» проводят предсезонный сбор и извинился перед партнерами по команде за расистскую кричалку после победы на Кубке Америки. Об этом сообщает Sky Sports.

Инцидент произошел после победы Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 и попал в эфир полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который вел трансляцию в интернете. Французские игроки «Челси» были возмущены поведением аргентинца и даже отписались от него в социальных сетях. Английский клуб начал дисциплинарное расследование, а Фернандес принес публичные извинения.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Колумбии в дополнительное время — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте. Лионель Месси не смог доиграть матч до конца. Он покинул поле на 66-й минуте из-за повреждения голеностопа.

Ранее отец Фернандеса встал на защиту сына после обвинений в расизме.