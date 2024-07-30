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В Госдуме призвали не проводить соревнования ОИ «в канаве»

В Госдуме заявили, что проводить заплывы в реке Сена опасно

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что «в канаве», в которую превратилась река Сена, опасно проводить заплывы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Надо посмотреть правде в глаза и отменить соревнования. Чуда не произойдет, это надо сделать во имя здоровья спортсменов. Обещания французов о том, что они подготовят Сену для стартов, так и остались обещаниями. Там в канаве, в которую сейчас превратилась река, не просто нельзя, а даже опасно проводить заплыв», — рассказал Свищев.

29 июля был отменен второй тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде — 2024 из-за плохого качества воды в реке Сене.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады не могут продать билеты на церемонию закрытия.

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