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Российский вратарь Шунин может переехать в Саудовскую Аравию

Российский голкипер Шунин ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Покинувший этим летом московское «Динамо» российский голкипер Антон Шунин может переехать в Саудовскую Аравию. Футболистом интересуются два клуба, сообщает «Чемпионат».

С большой долей вероятности, это вышедшая в высший дивизион «Аль-Оруба» и одна из команд из столицы государства — Эр-Рияд (всего их четыре).

Представители 37-летнего Шунина уже ведут переговоры с клубами. Вратарь готов к переезду в Саудовскую Аравию, но также он будет учитывать задачи будущего клуба на сезон.

Контракт Шунина с «Динамо» истек 30 июня 2024 года. Воспитанник бело-голубых провел за команду 366 матчей и стал рекордсменом по этому показателю. В 125 встречах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Сам Шунин заявил, что руководство «Динамо» обещало продлить с ним контракт еще в декабре 2023 года, но не сдержало слово.

Ранее стала известна главная слабость «Динамо».

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