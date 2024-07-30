Два спортсмена отстранены от участия в ОИ из-за употребления допинга

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) подтвердил, что иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен и боксерша Синтия Темитайо Огунсемилоре из Нигерии дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

23 июля допинг-проба дзюдоиста показала наличие в организме запрещенных стероидов. 27 июля нигерийская спортсменка сдала положительную пробу, у нее было обнаружено вещество фуросемид. 28 июля CAS ADD дисквалифицировал обоих участников.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Африке раскритиковали недопуск России на Олимпиаду — 2024.