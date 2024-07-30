СЭ: футболист Чалов завтра станет игроком ПАОКа

Российский нападающий ЦСКА Федор Чалов завтра подпишет контракт и станет игроком греческого ПАОКа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

31 июля Чалов прилетит в Грецию для того, чтобы завершить трансфер. Ранее игрок встречался с президентом клуба Евгением Гинером, и тот дал добро на переход футболиста. Московский клуб получит €3 млн евро за 26-летнего футболиста.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее Чалова назвали готовым к переезду в Европу.