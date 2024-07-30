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У России был бы шанс на золото ОИ-2024 в спортивной гимнастике, считает Нагорный

Нагорный уверен, что Россия боролась бы за золото ОИ-2024 в спортивной гимнастике

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный считает, что сборная России по спортивной гимнастике имела бы шансы на победу на Олимпиаде — 2024. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале.

«Мы всей командой наблюдали за финалом и понимали, что у нас были большие шансы! Но судьба расположилась иначе и могу сказать точно, это может быть и во благо российской гимнастики, как бы это ни звучало, — поделился российский гимнаст.

29 июля прошли соревнования по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпийских играх в Париже. Победу одержала сборная Японии, вторыми стали китайцы, на третьем месте остались спортсмены из США.

На прошлой летней Олимпиаде в Токио мужская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем в командном многоборье. В составе команды выступали Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Трамп назвал церемонию открытия ОИ позором.

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