Марокканский футболист Маухуб может перейти в московское «Динамо»

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал возможное подписание марокканского нападающего Мехди Маухуба. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Это правда. Скорее всего, в ближайшее время на ресурсах клуба появится информация на этот счет», — сказал функционер.

21-летний Маухуб выступает за клуб из Марокко «Раджа Касабланка». В прошлом сезоне нападающий провел 24 матча за команду, в которых забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €600 тысяч.

27 июля «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счетом 3:1.

«Динамо» одержало вторую победу подряд. В первом туре РПЛ столичный клуб под руководством Марцела Лички с таким же счетом переиграл воронежский «Факел». В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Акроном», игра состоится 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Динамо» пообещал сослать футболистов работать в «Пятерочку».