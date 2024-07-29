Российский теннисист сыграет с Алькарасом на Олимпиаде

Испанский теннисист, третья ракетка мира, Карлос Алькарас вышел в третий круг одиночного разряда Олимпийских игр в Париже.

В матче второго круга испанский спортсмен обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора. Встреча, которая продлилась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 7:6 (7:3).

В следующем раунде Алькарас сразится с представителем России Романом Сафиуллиным, который одолел представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри. Встреча, которая продолжалась 1 час 49 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 7:6 (7:1).

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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