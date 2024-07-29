Медведев и Андреева разгромно проиграли на Олимпиаде

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев завершили выступление на летних Олимпийских играх — 2024 в миксте, выбыв уже в первом раунде.

Российские спортсмены потерпели разгромное поражение от представителей Италии Сары Эррани и Андреа Вавассори. Встреча, которая продлилась 1 час 14 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:2.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Андреева уже завершила выступление в одиночном разряде, проиграв в первом раунде, Медведев сыграет в третьем круге.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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