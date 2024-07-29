Валуев резко ответил Губерниеву на заявление о неспортивной России

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев негативно оценил заявление журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Некоторое количество всеядных людей не могут смириться с мыслью, что настало время собирать камни. Я рад, что основная масса наших олимпийцев-сборников это поняли и сделали свой верный выбор. Удивительно, что такой профессиональный ведущий спортивных программ этой простой истины не понял», — заявил Валуев.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее директор открытия Игр-2024 сделал заявление о церемонии.