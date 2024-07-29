Лунев рассказал, как проходит его адаптация в «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев в интервью «Газете.Ru» заявил, что чувствует себя комфортно в новой команде.

Вратарь в межсезонье сменил прописку, перебравшись в Российскую премьер-лигу из чемпионата Азербайджана, где выступал за «Карабах».

«Мне комфортно играть с нашими защитниками, никаких сложностей нет, все прекрасно. Бывают какие-то недочеты, но это нормально, будем исправлять. Требования играть в короткий пас? Обожаю, серьезно!» — заявил вратарь.

Встреча с «Локомотивом», которая состоялась 27 июля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась со счетом 3:1. Победный мяч в составе бело-голубых по ходу второго тайма забил Милан Майсторович.

«Динамо» одержало вторую победу подряд. В первом туре РПЛ столичный клуб под руководством Марцела Лички с таким же счетом переиграл воронежский «Факел».

После первых двух турах динамовцы идут на втором месте в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Акроном», игра состоится 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев отказался от перехода в «Локомотив».