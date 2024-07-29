«Пародия на современное западное общество»: Навка об открытии Олимпиады

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала очевидным тот факт, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже была амбициозным проектом, суть которого заключалась в демонстрации уровня свободы и толерантности. Ее слова приводит ТАСС.

«В своем желании транслировать не только основополагающие ценности, но и сомнительные фривольные веяния, организаторы представили в своем роде пародию на современное западное общество», — заявила Навка.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвуют 15 спортсменов из России.

Ранее директор открытия Игр-2024 сделал заявление о церемонии.