«Нас унижают по полной программе»: Жулин о лишении России золота ОИ-22

Заслуженный тренер России Александр Жулин назвал унижением тот факт, что сборной США вручат золото командного турнира по фигурному катанию зимних Олимпийских игр — 2022 во время Олимпиады-2024, которая проходит в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нас унижают по полной программе. Я уже ничему не удивляюсь. Сами все видите. Должно пройти какое-то время, чтобы все поняли, что путь, по которому они идут, неправильный», — сказал Жулин.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее стала известна дата, когда США вручат золото Олимпиады, отобранное у россиян.