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Соболев отказался от перехода в «Локомотив»

Соболев не перейдет в «Локомотив», форвард хочет только в «Зенит»

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Александр Нестеров/РИА Новости

Московские «Локомотив» и «Спартак» могут совершить обмен футболистами — Сергеем Пиняевым и Александром Соболевым. Об этом сообщил агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По информации агента, окружение 19-летнего Пиняева настаивает на переходе в состав красно-белых, а Соболев точно не продолжит карьеру в «Спартаке». При этом издание «Евро-Футбол.Ру» утверждает, что Соболев от перехода в состав «железнодорожников» отказался, поскольку его устраивает только трансфер в петербургский «Зенит».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

«Спартак» на старте нового сезона потерпел поражение от «Оренбурга» и обыграл подмосковные «Химки». «Локомотив» обыграл тольяттинский «Акрон», но проиграл столичному «Динамо». На счету «Зенита» две победы — над самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином».

Ранее первый тренер Соболева обвинил «Спартак» в некрасивом поведении.

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