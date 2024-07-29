Футболист «Торпедо» рассказал, хотел бы он видеть Дзюбу в команде

Футболист московского «Торпедо» Руслан Червяков заявил, что хотел бы видеть Артема Дзюбу в команде, передает «Спорт-Экспресс».

«Дзюба — сильный нападающий. Об этом говорят его статистика и клубы, за которые играл. Хотел бы его еще увидеть в РПЛ. И в «Торпедо» хотел бы», — сказал Червяков.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

Ранее сообщалось о том, что Дзюба может перейти в Медиалигу.