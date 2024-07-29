Российская теннисистка Шнайдер не смогла пробиться в третий круг олимпийского турнира

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Олимпийских игр, уступив представительнице Китая Сиюй Ван.

Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась со счетом 3:6, 1:6.

Шнайдер реализовала один брейк-поинт и выполнила один эйс.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Шнайдер рассказала, почему поехала на Олимпиаду в нейтральном статусе, заявив, что если есть возможность поехать на Игры, то надо ей пользоваться.

Ранее оппозиционер назвал напрасными траты на очистку Сены.