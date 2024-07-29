Мостовой не верит, что Чалов достигнет его уровня в Испании

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой заявил, что игрок московского ЦСКА Федор Чалов не сможет достичь его уровня в испанском чемпионате, передает «Спорт-Экспресс».

«Вряд ли Чалов сможет достичь моего уровня в Испании. Ему никто не гарантирует места в основном составе. Он уже попробовал себя в Европе, и у него не получилось», — сказал Мостовой.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее в испанской «Севилье» ответили на слух про интерес к Чалову.