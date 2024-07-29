«Спортсменам все равно, где плыть»: триатлонистка Шорец — о качестве воды в Сене

Участникам Олимпийских игр в Париже не будет мешать грязная вода в реке Сене. Об этом «Газете.Ru» заявила российская триатлонистка, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Шорец. Она добавила, что тренировки действительно лучше проводить в бассейне, однако, по ее мнению, во время самих соревнований ни один участник не откажется от заплыва из-за низкого качества воды.

«Решение перенести просмотр плавательной трассы и тренировку в бассейн абсолютно верное. Вода действительно грязная и рисковать перед днем старта спортсменам совсем не оправданно. Другое дело — сама гонка. Спортсменам, которые готовятся много лет к Олимпиаде, чаще всего все равно, где плыть, лишь бы это не повлияло на остальную часть дистанции. Вряд ли кто-то скажет: «Я не полезу в грязную воду», — сказала она.

Шорец уточнила, что организаторам следовало заранее «пожертвовать зрелищностью» и найти другую площадку для заплыва.

«В идеале, конечно, можно было бы заранее организаторам что-то продумать и пожертвовать зрелищностью в пользу безопасности и 100-процентного проведения плавательного сегмента, потому что, если все же проведут дуатлон (бег-вело-бег) — это будут сильно другие расклады, и это принесет значительный негативный отклик среди спортсменов и тренеров», — пояснила спортсменка.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр в Париже отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей. При этом организаторы уверены, что сами соревнования, запланированные на 30 и 31 июля, состоятся без задержек — предполагается, что к этим датам качество воды в реке вернется к норме.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

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