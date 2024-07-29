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Валуев об открытии Олимпиады: изнасиловали общественное сознание людей

Валуев сравнил открытие Олимпиады с Содомом и Гоморрой

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Роман Денисов/Global Look Press

Депутат Госдумы России Николай Валуев подверг резкой критике открытие парижской Олимпиады, на котором присутствовали мужчины в женской одежде, а также была показана «Тайная вечеря» с участием трансвеститов, передает РИА Новости.

«Церемония открытия Олимпийских игр — это Содом и Гоморра. Они такой импровизированной «Тайной вечерей» изнасиловали общественное сознание людей», — сказал Валуев.

Также Валуев отметил, что осудили это не только христиане, но и мусульмане.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Лера Кудрявцева назвала открытие Олимпиады балом Сатаны.

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