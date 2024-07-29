Во Франции произошла еще одна диверсия во время Олимпиады

Диверсанты повредили оптоволоконные сети в шести округах Франции, передает AFP.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля. Он затронул департаменты Буш-дю-Рон, Од, Мез, Дром, Уаза, Эро, но не затронул Париж. Операторы предупредили пользователей о замедлении работы сетей.

26 июля неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV в день открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, что привело к сбоям в работе некоторых железнодорожных линий страны. Ремонтные работы завершились 28 июля.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Также в нейтральном статусе принимают участие атлеты из Белоруссии.

Ранее во Франции рассказали, кто может стоять за диверсиями на железных дорогах.