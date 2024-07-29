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Алжирского дзюдоиста дисквалифицировали перед схваткой с соперником из Израиля

Дзюдоиста из Алжира Мессауда дисквалифицировали перед схваткой с израильтянином

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driss.messaoud.7/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Алжирский дзюдоист Дрис Мессауд был дисквалифицирован накануне схватки с представителем Израиля Тохаром Бутбулем, передает «Би-би-си».

Поединок должен был состояться в рамках олимпийского турнира. Мессауд не прошел процедуру взвешивания. В Национальном олимпийском комитете (НОК) Израиля заявили, что Мессауд специально не уложился в вес (73 кг), чтобы не участвовать в поединке.

«Соперник Тохара намеренно снялся с соревнований. Израильская делегация продолжит соревноваться, помня об олимпийских ценностях», — заявили в НОК Израиля.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

18 июля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе приехали 15 человек.

Ранее сборная Германии пожаловалась на еду на Олимпиаде в Париже.

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Олимпиада 2024
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