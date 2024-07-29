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Соревнования по триатлону на Олимпиаде могут перенести из-за воды в Сене

Олимпийские соревнования по триатлону могут перенести из-за плохой воды в Сене

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Abdul Saboor/Reuters

Соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр 2024 года могут перенести на резервный день из-за низкого качества воды в Сене. Об этом RMC Sport рассказал заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан.

«Сегодня показатели снова снижаются. Они все еще выше нормы. Но мы подождем результаты новых анализов. Мы можем перенести соревнования на резервный день, но надеемся, что не придется прибегать к таким мерам», — сказал Рабадан.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее экоактивистов задержали за подготовку диверсии на Олимпиаде.

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