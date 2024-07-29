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Комментатора отстранили от работы на Олимпиаде за сексистское высказывание

Eurosport отстранил от работы комментатора Балларда за сексистское высказывание

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bobballardsport/X (ранее Twitter)

Телеканал Eurosport отстранил от работы на Олимпиаде комментатора Боба Балларда за сексистское высказывание об австралийских пловчихах, передает The Guardian.

«Женщины только закончили. Вы знаете, какими бывают женщины. Слоняются без дела, наносят макияж», — сказал Баллард после того, как австралийские пловчихи выиграли олимпийское золото в эстафете 4 по 100 м.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее на Олимпиаде отменили заплыв из-за грязной воды в Сене.

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