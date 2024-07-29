Туктамышева о Японии: после России я попала в рай

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала об отпуске в Японии, назвав эту страну раем, передает Sport24.

«Я попала в рай. В России нужно подбирать вещи. Там в любой магазин заходишь — и все идеально. Я пыталась себя как-то ограничивать, чтобы не потратить все деньги», — сказала Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Туктамышева рассказала, хочет ли она становиться тренером.