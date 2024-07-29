Губерниева попросили не возвращаться в Россию

Российского журналиста Дмитрия Губерниева под его записью в Telegram о том, что Россия не является спортивной страной, попросили не возвращаться в РФ.

«Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет. Грустно. Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться», — написал Губерниев.

«Дима, пожалуйста, не возвращайся в Россию, ты тут не нужен», — написал в комментариях один из подписчиков.

«Идиот, я в Вологде», — ответил Губерниев.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее французская велогонщица потеряла сознание во время соревнований на Олимпиаде.